OMS: În Europa ar putea muri peste 200.000 de oameni din cauza COVID

Uraganul Ida a lăsat New Orleans fără curent electric. Furtuna, clasificată în categoria 4 din 5 la sosirea pe coasta statului Louisiana, a mai slăbit între timp în intensitate și este acum de categoria 2. Compania Entergy „a confirmat că New Orleans este lipsit de curent electric", a scris pe Twitter NOLA Ready, o agenţie a Biroului de