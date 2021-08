Jaf ca în filme, la o bancă din Brazilia: ostatici legați de plafoanele mașinilor; VIDEO

09:10

Uraganul Ida a lăsat orașul New Orleans în beznă; VIDEO Uraganul Ida a lăsat New Orleans fără curent electric. Furtuna, clasificată în categoria 4 din 5 la sosirea pe coasta statului Louisiana, a mai slăbit între timp în intensitate și este acum de categoria 2. Singura energie electrică din oraş provine de la generatoare. Compania Entergy "a confirmat că New Orleans este lipsit de curent electric", a scris pe Twitter NOLA Ready, o agenţie a Biroului de securitate internă şi de pregătire pentru s...