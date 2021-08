Fotografiile de pe Facebook au dat-o de gol. O tânără din Suceava, surprinsă cum încălca regimul de autoizolare

09:50

New Orleans a rămas în beznă, iar cursul Mississippi a fost inversat după ce urganul Ida a lovit statul american Loisiana. The moment New Orleans went dark pic.twitter.com/5QUIKtzo1B — philip lewis (@Phil_Lewis_) August 30, 2021 Aproape milion de persoane au rămas fără curent electric. Între timp, președintele Joe Biden a decretat stare de dezastru major … Articolul foto, video | Stare de dezastru într-un stat din SUA: New Orleans a rămas în beznă, iar cursul Mississippi a fost inversat apare prima dată în ZUGO.