India ar putea testa o rupie digitală până în decembrie

Primul mesaj de pe Twitter al lui Jack Dorsey a fost vândut cu 2,9 milioane de dolari, popularul video "Charlie Bit My Finger", încărcat pe Youtube în 2007 a fost vândut cu 760.999 de dolari, iar pe news feed-ul tău circulă o imagine, denumită "Everydays – The First 5000 Days, despre care afli că a […]