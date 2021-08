Este necesar să administrezi Fluconazol împreună cu antibioticele sau nu?

17:50

Pentru copil divorțul părinților este mereu o situație dificilă, tristă și stresantă. Unii o depășesc mai rapid, în timp ce alții trec mai greu prin ea, rămânând cu traume psihologice de lungă durată. Din fericire, părinții îl pot ajuta pe copil să traverseze mai rapid și mai ușor această etapă. Mai mult decât atât, uneori divorțul este o soluție mai bună decât reunirea familiei doar de dragul copiilor, într-o ambianță de familie toxică. Îți prezentăm în continuare ce efecte are despărțirea părinților pentru copil și cum poți să îl ajuți să treacă mai ușor peste el. La ce vârstă a copilului divorțul părinților este cel mai traumatizant? În general, divorțul este traumatizant pentru copiii de orice vârstă, care încă nu au atins majoratul. Cu toate acestea, reacția acestora poate varia de la un an la altul. Psihologii accentuează că până la vârsta de doi ani divorțul practic nu va afecta copilul. Până la vârsta de 3 ani abilitățile cognitive ale copilului încă nu sunt suficient de dezvoltate, încât acesta să conștientizeze lipsa unui om în preajma sa. De fapt, el va simți mai mult atașamentul emoțional, apoi lipsa odată cu îndepărtarea unuia dintre părinți. După vârsta de 3 ani, cea mai mare probabilitate pentru traumele emoționale este vârsta de 11 ani. În această perioadă copilul înțelege deja foarte bine relația dintre părinți și este foarte atașat emoțional de fiecare dintre ei. Totodată, la această etapă copiii nu sunt independenți, fiind și foarte egocentriști. Acest lucru îi face să sufere foarte mult în sine. Cea mai dificilă parte într-un divorț nu este evenimentul în sine, ci conflictul. Acesta este deosebit de traumatizant pentru copil, dacă are loc chiar în fața lui sau dacă părinții îl folosesc pentru a comunica între ei. Dificile pentru copil sunt și conflictele permanente, împărțirea averii, iar, uneori, divorțul este evenimentul care pune capăt acestor situații neplăcute. Înainte și în timpul pubertății cea mai mare problemă a divorțului părinților este faptul că unul dintre ei încetează să mai fie părinte. Odată ce acesta dispare și nu își mai face apariția, îl determină pe adolescent să simtă că o parte din el a dispărut și să nu se simtă iubit, întrebându-se în mod constant ce nu este în regulă cu el, de nu-l mai iubește un părinte. Problemele descrise dispar odată ce adolescentul devine adult, vârstă în care îi este mult mai simplu și mai ușor să accepte despărțirea părinților, susținând-o uneori în favoarea unei sau a altei părți. Cât durează efectele divorțului pentru copil? Cel mai dificil și provocator este primul an după divorț, în care copilul va simți sters, anxietate și deznădejde. Însă, majoritatea acestora își revin, simțindu-se confortabil cu noua rutină. Există, totodată, și un mic procent de copii care nu își revin după divorțul părinților, ducând, posibil, această durere și traumă cu sine pe parcursul întregii vieți. Ce impact emoțional are divorțului asupra copilului? Impactul emoțional asupra copilului este diferit de la o vârstă la alta: Copiilor mici le este dificil să înțeleagă de ce trebuie să meargă de la o casă la alta pentru a-și vedea ambii părinți. Totodată, ei se tem că odată ce părinții nu se mai iubesc între ei, ar putea încetă să îi mai iubească și pe ei. Școlarii, de regulă, își asumă vina pentru divorțul părinților, gândindu-se că nu s-au purtat bine sau se gândesc că nu au făcut ceva corect. Adolescenții pot deveni extrem de furioși din cauza divorțului și pe schimbările pe care acesta le aduce cu sine. Cel mai probabil, ei vor învinui unul dintre părinți de schimbările pe care le-a generat divorțul sau vor blama ambii părinți de situația instabilă în care a intrat întreaga familie. Riscurile cărora le fac față copiii după divorțul părinților Problemele mentale. Divorțul poate spori riscul apariției problemelor mentale atât la copii, cât și la adolescenți. Indiferent de cultură, vârstă și gen, toți copiii ai căror părinți au divorțat resimt un șir de probleme psihologice. În unele cazuri acestea se pot rezolva timp de câteva luni după divorț, însă studiile au constatat că probabilitatea depresiei și a anxietății este mai înaltă la copiii ai căror părinți au divorțat. Problemele de comportament. Copiii, părinții cărora au divorțat, sunt mai predispuși să sufere de probleme de comportament, delicvență și comportament compulsiv, în comparație cu semenii ai căror familie este integră. Totodată, mai frecvent au probleme de relaționare cu semenii lor. O reușită școlară mai proastă. Copiii ai căror părinți au divorțat au adesea reușite academice medii sau proaste. Totodată, un studiu publicat în 2019 a concluzionat că reușita academică a fost proastă în cazul copiilor părinții cărora au divorțat pe neașteptate, comparativ cu cei ai căror despărțire a părinților a fost una așteptată. Implicarea în comportamente de risc. Copiii, ai căror părinți au divorțat, se vor fi tentați mai des să aibă un comportament riscant, precum utilizarea substanțelor narcotice sau activitatea sexuală timpurie. În SUA, adolescenții din familiile cu părinți divorțați au raportat mai frecvent consumul abuziv de alcool, utilizarea marihuanei, a tutunului și a altor substanțe psihoactive comparativ cu semenii din familii complete. Cum să îți ajuți copilul să treacă mai ușor prin divorț? Pentru că divorțul este un eveniment stresant și dificil în special pentru copil, acesta are nevoie de grija și sprijinul tău pentru a trece mai ușor prin această periaodă și a se simți puternic, iubit și conectat la ambii părinți. Pentru aceasta, în special pentru ultimul criteriu, este necesar să menții relații amicale și lucrative cu fostul tău soț/soție. Află în continuare cum o poți face mai bine pentru tine și copilul tău. Ce își dorește copilul de la mama și tatăl lui Dacă ar fi să vă povestească, copilul ar zice: Am nevoie ca ambii să fiți implicați în viața mea. Vă rog, sunați-mă, scrieți-mi, veniți să dicutăm și adresați-mi o mulțime de întrebări. Atunci când nu vă implicați, îmi pare că nu sunt important pentru voi și nu mă mai iubiți. Vă rog, încetați să mai luptați unul cu celălalt. Încercați să vă înțelegeți, în special în privința mea. Atunci când negociați cu cine să fiu, mă simt vinovat, de parcă aș fi făcut ceva incorect; Îmi doresc să vă iubesc pe ambii și să savurez timpul petrecut cu fiecare dintre voi. Vă rog, susțineți-mă și apreciați timpul pe care îl petrecem împreună. Dacă sunteți geloși sau supărați, mă faceți să iubesc un părinte mai mult decât pe celălalt; Vă rog, comunicați între voi, astfel încât să nu fiu nevoit să fiu intermediar și să transmit mesaje de la unul la celălalt; Atunci când vorbiți unul de celălalt, vorbiți de bine sau nu vorbiți deloc. Dacă vorbiți lucruri urâte, am impresia că vă așteptați să iau partea cuiva; Vă rog mult să rețineți că am nevoie atât de mamă, cât și de tată în viața mea, care să mă crească, să aibă grijă de mine și să mă ajute atunci când voi avea probleme. Cum să îi zici copilului despre divorț? Când vine vorba să îi zică copilului despre divorț, mulți părinți nu știu cum să o facă. Inițial ar fi bine să vă calmați cu toții și să pregătiți un pic copilul pentru discuția serioasă înainte de a vă așeza să discutați. Dacă intuiești ce te-ar putea întreba cel mic, reflectă asupra răspunsurilor pe care i le vei oferi. În asemenea fel vei fi bine pregătit și vei face față provocărilor. Înainte de a începe, setează un ton prieteneos al vocii și oferă explicații bine formulate, dar de la nivelul unui copil, astfel încât cel mic să te înțeleagă. Iată cum o poți face: Spune adevărul. Cel mic are dreptul să știe de ce divorțați, însă nu va înțelege explicații prea lungi și sofisticate. În locul acestora îi poți zice doar „Nu mai putem sta împreună”. Este important să îi zici celui mic și că cu toții vă veți iubi în continuare, chiar dacă în acest moment este necesar să vă despărțiți. Spune-i „te iubesc”. Chiar dacă sună simplu și banal, această frază îl va ajuta pe cel mic să știe și în continuare că îl iubești, vei avea grijă de el de la prepararea dejunului până la pregătirea lecțiilor și nu îl vei lăsa de unul singur. Vorbește-i despre schimbări. Spune-i că va fi nevoie să faceți schimbări în viața voastră, de la schimbarea adresei și până la frecventarea unei școli noi și schimbarea cercului de prieteni. Asigură-l că veți face față schimbărilor împreună. Evită blamarea. Chiar dacă divorțul a avut loc într-un context al infidelității sau a altor evenimente neplăcute, evită să vorbești urât despre fostul soț/soție. Chiar dacă este dificil, un pic de diplomație îți va fi utilă în acest caz și cu ajutorul ei vei face față provocării. Planifică-ți conversațiile. Este bine să știi din timp ce îi vei zice copilului tău, într-un context sau altul al schimbărilor. În asemenea mod vei fi bine pregătit și vei ști exact ce ai de zis. Prezintă o unitate. Pe cât este posibil, negociază cu fostul soț/soție cauza divorțului, mai exact, modul de prezentare al acestuia copilului vostru. În asemenea mod veți evita situațiile neplăcute. Cum să ajuți copilul să treacă mai ușor prin divorț? Pentru copil divorțul este o pierdere – a unui părinte și a unității familiale. În acest caz sarcina ta este să îl ajuți să treacă prin acest sentiment și să își exprime liber emoțiile. Iată ce poți face: Ascultă. Vorbește cu cel mic și ascult-l atent, încurajându-l să își exprime emoțiile. Acesta ar putea vorbi despre frică, anxietate și frustrări pe care nici nu le-ai fi bănuit. Ajută-l să găsească cuvintele potrivite pentru a-și exprima emoțiile. Este dificil pentru un copil să își exprime emoțiile, iar tu poți fi atent la stările lui, încurajându-l să vorbească. Permite-i să fie sincer. S-ar putea ca cel mic să nu îți spună ceea ce simte de frica să nu te rănească, însă ar fi bine să-l încurajezi să vorbească, chiar dacă s-ar putea să te blameze pe tine din cauza divorțului și a schimbărilor produse. Vorbește cu el despre divorț odată cu trecerea timpului. Chiar dacă s-a scurs mai mult timp de la acest eveniment, s-ar putea copilul să experimenteze noi emoții și să aibă alte întrebări cu privire la acesta. Pentru a evita confuziile, este necesar să vorbești cu el despre divorț în mod constant. Recunoaște-i sentimentele. Ar putea fi imposibil să rezolvi problemele celui mic, schimbându-i durerea în fericire, dar este important să îi recunoști sentimentele mai degrabă decât să le ignori total. Asigură-l că nu este vina lui. Mulți copii cred că divorțul este vina lor, determinându-i să aibă un comportament nedecvat sau să aibă reușite mai proaste la școală. Pentru a evita aceste situații, este absolut necesar să vorbești cu copilul tău și să îl asiguri că nu este vina lui. Fii răbdător. Chiar dacă cel mic îți pune întrebări iar și iar, ai răbdare să îi răspunzi cu calm și răbdare. Asigură-l din nou. Nu uita să îi reamintești copilului că vei fi alături de el, nu îl vei lăsa și îl vei ajuta să treacă prin toate dificultățile. Pe lângă cele menționate mai sus, este foarte important să ai grijă de tine în această perioadă dramatică. Cu cât mai ușor vei trece prin emoțiile negative și problemele create, cu atât mai multă stabilitate și calm îi vei oferi copilului tău. În caz de dificultate, nu uita să apelezi după ajutor la prieteni, colegi, cunoscuți, dar și la fostul partener de viață. De tine, diplomația și răbdarea ta va depinde viitorul copilului și impactul pe care îl va avea divorțul asupra lui. Sănătate să aveți! Cuvinte cheie: divorț copil efecte divorț copil Sursa foto: fbx.ro Sursa: verywellfamily.com, fatherly.com, helpguide.org