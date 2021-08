Igor și Galina Dodon împlinesc 22 de ani de căsătorie

11:10

Evenimentele organizate în PMAN, parada și concertul de ieri, au fost de ordinului teatrului absurdului. Cel puțin asta spune primarului general Ion Ceban. „Nunta lui Chicu înmulțit la o sută. Am fost invitat nu am mers și cred că am făcut corect. Mie mi se pare că ceea ce s-a întâmplat este de ordinul teatrului […]