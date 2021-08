Igor Dodon și soția sa, împlinesc astăzi 22 de ani de căsnicie

17:10

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova condamnă decizia anti-socială a autorităților centrale, care obligă toți angajații din domeniul educației să facă teste anti-COVID-19 din banii proprii la fiecare două săptămâni. „Este o hotărâre iresponsabilă și îndreptată împotriva zecilor de mii de angajați din educație, fie profesori, pedagogi, educatori ori personal tehnic. În loc ca guvernarea, la [...] The post PSRM condamnă decizia anti-socială a autorităților, care obligă angajații din educației să facă teste anti-COVID-19 appeared first on politics.md.