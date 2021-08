Nicolae Robu – Omul Independenței / VIDEO

10:20

După o muncă de zori și până în noapte în sudoarea frunții și cu ajutorul Celui de Sus, am făcut bilanțul recoltării cerealelor de grupa întâi. După un an (2020) când ne-am confruntat cu secetă fără precedent, Dumnezeu a avut grijă și ne-a dat un an bun cu o roadă pe potriva muncii depuse