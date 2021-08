De ce mâncau bărbații romani mai mult pește decât femeile acum 2.100 de ani

Arheologii care examinează rămăşiţele victimelor erupţiei Vezuviului din anul 79 î.e.n. au descoperit că locuitorii de pe coastă de la acea vreme mâncau mult mai mult peşte în comparaţie cu italienii

