Ceban critică decizia CNESP și anunță că pedagogii vor fi scutiți de testarea obligatorie: Nu speriați ariciul cu fundul gol

Mai mulți copii din familii nevoiașe vor primi ghiozdane cu rechizite înainte de noul an școlar În aceste zile, înainte de noul an școlar, cei mai mulți clienți ai comercianților sunt părinții elevilor, care vor să fie dotați cum se cuvine. Există însă copii care nu au parte de grija părintească și nu-i vede nimeni prin magazine. Vorbim despre cei din centrele de plasament, care nu își doresc haine noi sau lucruri mărețe, ci... un ghiozdan și rechizite. În preajma noului an școlar, Fundația Regi...