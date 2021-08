Premierul României către Maia Sandu de Ziua Independenței: Rămânem alături și susținem aprofundarea reformelor, consolidarea statului de drept şi a parcursului european al Republicii Moldova

09:20

Cu noul M5 CS (Competition Sport), BMW M GmbH a adăugat un vârf de lance ascuțit seriei F90, dar pentru atelierul Manhart ale sale caracteristici stoc nu sunt suficiente din câte se pare! Astfel spus, modelul MH5 GTR One of One a fost făcut să arate posibilitățile de modernizare a sedanului, dar şi rezultatele unuia dintre primele […]