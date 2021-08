Ilan Șor, mesaj de Ziua Independenței: Clasa politică trebuie să se unească și să lucreze în interesul Republicii Moldova

10:20

Campioana Moldovei la futsal, Dinamo Plus, a reușit calificarea în runda următoare a Ligii Campionilor după ce a înregistrat trei victorii la mini-turneul din Elveția, transmite IPN. Dinamo Plus le-a învins pe Fiorentino (San Marino) cu 3-2, Varna (Bulgaria) 2-0 și Minerva (Elveția) 5-4. În ultima partidă, Andrei Negara a reușit un hat-trick și a […]