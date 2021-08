Evenimentul ăsta e o bătaie de joc față de munca medicilor de până acum și de munca care va urma din toamnă, susține Galbur

16:45

Mă aflu de ceva timp in Israel. Niciodată, absolut Niciodată, nu am uitat de țara de unde am venit și cu mândrie le povestesc celor de aici despre țara mea, Republica Moldova. Am urmărit cu mare atenție și cu mare compătimire ce se întâmpla pe vremea lui Voronin, Plahotniuc, Dodon, și la momentul actual. Alt […]