Ziua Independenței, marcată la Nisporeni printr-un șir de acțiuni de sărbătoare

08:40

Guvernul irlandez a anunțat joi că 84 % din populaţia ţării a fost vaccinată anti-COVID-19 cu schema completă, în timp ce peste 90 % a primit cel puţin o doză de vaccin. Aceste cifre situează Irlanda în fruntea ţărilor Uniunii Europene (UE) cu cel mai mare indice de vaccinare completă, în...