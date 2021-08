VIDEO // Prim-ministrul Natalia Gavrilița a venit cu un mesaj de felicitare cu ocazia împlinirii 30 de ani de independență

07:30

Muzica în public va fi interzisă de talibani, a anunțat purtătorul de cuvânt al islamiștilor, Zabihullah Mujahid, într-un interviu pentru The New York Times. „Muzica este interzisă în Islam", a spus acesta, „dar sperăm că putem convinge oamenii să nu facă astfel de lucruri, în loc să îi pedepsim", transmite SafeNews.md cu referire la digi24.ro. Sub regimul taliban […]