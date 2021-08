Alimente pentru o dispoziție mai bună

02:30

Doar două ingrediente și medicamentul miraculos este gata!Acest remediu din banane tratează într-adevăr eficient atît tusea obișnuită, cît și bronșita. În plus, este delicios, sănătos și are un efect benefic asupra stomacului.Dacă copilul dumneavoastră are durere în gît sau tuse, pregătiți acest remediu minunat. Este deosebit de eficient pentru copii! Deși poate ajuta și adulții.Contin