Republica Moldova, în top cinci exportatori mondiali de nuci

Republica Moldova este pe locul 5 în topul celor mai mari exportatori de nuci din lume. Anul trecut, dintr-o recoltă de peste 30.000 de tone de nuci, 95 la sută au mers la export. Potrivit experţilor, în acest an se aşteaptă o recoltă şi mai bogată, chiar dacă multe livezi au fost afectate de ploi puternice şi grindină, notează TVR Moldova. Mihai Negrescu are o livadă de nuci care se întinde pe o suprafaţă de 600 de hectare între raionele Leova şi Teleneşti. Chiar dacă anul trecut a fost secetă, a strâns peste o tonă de nuci la fiecare hectar, iar anul acesta speră să fie şi mai bine. „La soiurile care cu adevărat pot fi numite soiuri, cele americane, franceze şi pesceanski, dacă vorbim de cele moldovenești, o să aibă recoltă bună, nu mai rea de cât anul trecut. Aceste soiuri nu depind aşa de mult de intemperiile vremii, de condiţiile meteorologice, de precipitaţii”, spune bărbatul. Și Dumitru Conoval are la Floreşti o livadă de peste 90 de hectare cu două soiuri de nuci: moldoveneşti şi americane. Anul trecut a strâns cam o tonă de nuci la hectar. „Putem să spunem precis că o să fie un pic mai puţin decât anul trecut, nu cu mult, dar totuşi o să fie o scădere. De ce? Am avut în momentul când se polenizau pomii o lună de zile de frig şi de ploi”, subliniază acesta. Experţii spun că soiurile vechi de nuci nu mai dau randament ridicat, aşa că livezile trebuie modernizate. Totuși, în pofida recoltei sub aşteptări, dar şi calităţii scăzute a miezului de nucă, Republica Moldova a ocupat anul trecut locul 5 în topul celor mai mari exportatori de nuci din lume. În 2020 s-au exportat în jur de 26 de mii de tone de nuci, adică în jur de 12 mii de tone de miez de nucă, în valoare de 120 de milioane de dolari. Anul acesta, prognozele sunt şi mai bune. „Noi vom depăşi volumul de producere pe care l-am avut în anii precedenţi. Cred că vom depăşi 34 de mii de tone de nucă cu coajă”, a declarat președintele de onoare al Uniunii Asociațiilor de Culturi Nucifere, Alexandru Jolondcovschi. Livezile de nuci roditori din Republica Moldova se întind pe o suprafaţă totală de aproximativ 20 de mii de hectare. Articolul Republica Moldova, în top cinci exportatori mondiali de nuci apare prima dată în InfoPrut.

