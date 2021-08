Reacția ministrului la informația apărută în presă, precum că studenții vor fi OBLIGAȚI să se imunizeze

12:40

"Eu am foarte mare încredere în patriotismul cetățenilor noștri, știu că oricât de greu le-ar fi, ei își iubesc țara și nu vor accepta niciodată ca independența ei să fie pusă în discuție sau să fie afectată de diferite jocuri geopolitice, plănuite de actori din exterior. În general, consider că Moldova are nevoie azi de o forță politică tot mai axată pe problema intereselor noastre naționale, pornind de la protejarea suveranității și identității moldovenești și încheind cu apărarea tradițiilor și valorilor creștine și sunt convins că PSRM într-un mod sau altul, într-o formulă sau alta, se poate concentra cu tot potențialul său asupra acestui țel.