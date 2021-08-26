Анонс мероприятий на 27 августа

Новости Приднестровья, 26 august 2021 17:50

Анонс мероприятий на 27 августа

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Acum 15 minute
17:50
Анонс мероприятий на 27 августа Новости Приднестровья
Acum 24 ore
23:50
Анонс мероприятий на 26 августа Новости Приднестровья
Ieri
17:20
Решение Оперштаба от 23 августа 2021 года Новости Приднестровья
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции» с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2020 года № 113, от 30 марта 2020 года № 124, от 15 июня 2020 года № 195, от 16 июня 2020 года № 196, от 30 марта 2021 года № 89, Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 июн...
15:40
Глава МИД ПМР призвал до конца года провести заседание в формате «5+2» Новости Приднестровья
По мнению Виталия Игнатьева, ещё есть возможности достигнуть позитивных результатов в период Шведского Председательства ОБСЕ
13:50
Декларация о независимости Новости Приднестровья
Документ
07:50
Декларация о независимости Новости Приднестровья
Документ
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
Председателем ГТК ПМР назначен Валентин Грабко Новости Приднестровья
​​​​​​​Соответствующий указ подписал глава государства
13:30
COVID-19 не отступает - Оперштаб при Президенте Новости Приднестровья
Эпидемиологическая ситуация оценивается специалистами как устойчиво неблагоприятная
21 august 2021
17:50
Анонс мероприятий на 22 августа Новости Приднестровья
19 august 2021
16:20
Дожди на ближайшие дни синоптики не прогнозируют Новости Приднестровья
Днём в пятницу – переменная облачность, +28°С
17 august 2021
16:10
«Арт-катарсис» в Бендерах Новости Приднестровья
В «Инвапанспорте» открылась выставка творчества людей с инвалидностью
14:10
Решение Оперштаба от 16 августа 2021 года Новости Приднестровья
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции» с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2020 года № 113, от 30 марта 2020 года № 124, от 15 июня 2020 года № 195, от 16 июня 2020 года № 196, от 30 марта 2021 года № 89, Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 июн...
16 august 2021
17:50
Анонс мероприятий на 17 августа Новости Приднестровья
11 august 2021
16:40
Решение Оперштаба от 9 августа 2021 года Новости Приднестровья
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции» с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2020 года № 113, от 30 марта 2020 года № 124, от 15 июня 2020 года № 195, от 16 июня 2020 года № 196, от 30 марта 2021 года № 89, Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 июн...
10 august 2021
17:50
Анонс мероприятий на 11 августа Новости Приднестровья
17:40
Глава МВД провел приём граждан в онлайн-формате Новости Приднестровья
С личными вопросами к министру обратились жители Дубоссар
17:40
В Днестре едва не утонула пенсионерка Новости Приднестровья
На помощь к ней вовремя пришли сотрудники ГУпЧС
07:20
Прогноз гидрометцентра на вторник: до +32°С, дожди, возможна гроза Новости Приднестровья
В последующие сутки без осадков, небольшое понижение температуры воздуха
9 august 2021
07:20
Прогноз синоптиков на 9 августа: до +31°С, без осадков Новости Приднестровья
В последующие сутки во второй половине дня местами кратковременный дождь
7 august 2021
18:50
Анонс мероприятий на 8 августа Новости Приднестровья
10:20
Президент ПМР поздравил Радио 1 с 30-летием Новости Приднестровья
​​​​​​​Вадим Красносельский подчеркнул: «Радио по-настоящему приднестровское и всегда первое»
6 august 2021
13:00
Иномарка сбила мотоциклиста Новости Приднестровья
Водитель двухколесного транспортного средства не пострадал
5 august 2021
17:40
Глава МВД ПМР провел прием граждан Новости Приднестровья
В дальнейшем пообщаться с министром можно будет как тет-а-тет, так и онлайн
12:20
COVID-ситуация в мире: С 8 августа Великобритания ужесточит правила въезда в страну из Грузии и Мексики Новости Приднестровья
Путешественники из этих стран должны будут самоизолироваться в гостиницах за свой счёт
4 august 2021
10:10
Решение Оперштаба от 2 августа 2021 года Новости Приднестровья
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции» с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2020 года № 113, от 30 марта 2020 года № 124, от 15 июня 2020 года № 195, от 16 июня 2020 года № 196, от 30 марта 2021 года № 89, Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 июн...
29 iulie 2021
10:10
Курс вакцинации от коронавируса завершили почти 15% приднестровцев Новости Приднестровья
Первый этап прошли около 16% жителей республики
28 iulie 2021
15:40
Президент о чистоте, озеленении и памяти Новости Приднестровья
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