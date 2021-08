Cel mai mare magazin de covoare din ţară, „Mega Carpet Outlet”, îşi aşteaptă clienţii cu noi colecţii la preţuri foarte avantajoase

15:00

Casa în care locuieşte premierul Natalia Gavriliţa are "zero" metri pătraţi şi costă "zero" lei. Informaţia se regăseşte în declaraţia de avere şi interese persoanale, pe care premierul Natalia Gavriliţa a depus-o pe data de 22 august. Se întâmplă după ce Ziarul de Gardă a scris că Natalia Gavriliţa locuieşte într-o casă cu două etaje […]