Bugetarii vor reveni la muncă pe 1 septembrie, după minivacanţă

09:15

Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică (CNESP), întrunită în ședință la finele săptămânii trecute, menține măsurile de prevenire şi control ale infecției COVID-19, aplicabile la nivel național, dispuse în ședința din 29 aprilie, introducând din 16 august unele modificări şi completări. Acestea se referă la trecerea frontierei, excepțiile de la autoizolare, desfășurarea evenimentelor festive, purtarea ...The post De astăzi intră în vigoare noi modificări şi completări dispuse de CNESP first appeared on Radio Orhei.