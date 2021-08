Japonia a suspendat administrarea a circa 1,6 milioane de vaccin Moderna. S-au depistat impurități

11:10

O nouă provocare pune pe jar doctorii americani. Internauții filmează spoturi în care urcă pe construcții ridicate din lăzi pentru băuturi. Aceștia le aranjează în forma unei piramide și urcă pe ele, apoi coboară, conform presei străine. Deoarece sunt instabile, cel mai des lăzile se prăbușesc sub greutatea umană. @hollywoodhollomon #stitch with @barstoolsports got milk? … Articolul video | Provocarea de pe TikTok care le dă fiori doctorilor. Poate cauza luxații, fracturi și chiar decese apare prima dată în ZUGO.