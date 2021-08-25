Анонс мероприятий на 26 августа
Новости Приднестровья, 25 august 2021 23:50
Анонс мероприятий на 26 августа
• • •
Alte ştiri de Новости Приднестровья
Acum 2 ore
Acum 8 ore
17:20
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции» с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2020 года № 113, от 30 марта 2020 года № 124, от 15 июня 2020 года № 195, от 16 июня 2020 года № 196, от 30 марта 2021 года № 89, Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 июн...
Acum 12 ore
15:40
По мнению Виталия Игнатьева, ещё есть возможности достигнуть позитивных результатов в период Шведского Председательства ОБСЕ
13:50
Acum 24 ore
07:50
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
Соответствующий указ подписал глава государства
13:30
Эпидемиологическая ситуация оценивается специалистами как устойчиво неблагоприятная
21 august 2021
19 august 2021
16:20
Днём в пятницу – переменная облачность, +28°С
17 august 2021
16:10
В «Инвапанспорте» открылась выставка творчества людей с инвалидностью
14:10
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции» с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2020 года № 113, от 30 марта 2020 года № 124, от 15 июня 2020 года № 195, от 16 июня 2020 года № 196, от 30 марта 2021 года № 89, Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 июн...
16 august 2021
11 august 2021
16:40
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции» с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2020 года № 113, от 30 марта 2020 года № 124, от 15 июня 2020 года № 195, от 16 июня 2020 года № 196, от 30 марта 2021 года № 89, Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 июн...
10 august 2021
17:40
С личными вопросами к министру обратились жители Дубоссар
17:40
На помощь к ней вовремя пришли сотрудники ГУпЧС
07:20
В последующие сутки без осадков, небольшое понижение температуры воздуха
9 august 2021
07:20
В последующие сутки во второй половине дня местами кратковременный дождь
7 august 2021
10:20
Вадим Красносельский подчеркнул: «Радио по-настоящему приднестровское и всегда первое»
6 august 2021
13:00
Водитель двухколесного транспортного средства не пострадал
5 august 2021
17:40
В дальнейшем пообщаться с министром можно будет как тет-а-тет, так и онлайн
12:20
COVID-ситуация в мире: С 8 августа Великобритания ужесточит правила въезда в страну из Грузии и Мексики # Новости Приднестровья
Путешественники из этих стран должны будут самоизолироваться в гостиницах за свой счёт
4 august 2021
10:10
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции» с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2020 года № 113, от 30 марта 2020 года № 124, от 15 июня 2020 года № 195, от 16 июня 2020 года № 196, от 30 марта 2021 года № 89, Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 июн...
29 iulie 2021
10:10
Первый этап прошли около 16% жителей республики
28 iulie 2021
15:40
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
©2004—2021 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.