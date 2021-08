Maia Sandu și PAS suferă de Sindromul Hybris 

17:30

Pentru că Președinția, Parlamentul și Guvernul nu-i sunt suficiente Maiei Sandu pentru a face poporul fericit, dânsa a hotărât că trebuie să pună mâna și pe Procuratură. Iar pentru a lua sub control instituția în cauză este necesar să fie demis actualul Procuror General și numit altul loial personal Maiei Sandu. Motivul declarat al atacului [...]