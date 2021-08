Kylian Mbappé renunță la PSG? Sportivul nu vrea să fie în „linia secundă” și este tentat de oferta făcută de Real Madrid

11:50

Îndrăgitul mini serial despre profesorul american sosit într-o localitate din Moldova pentru a preda limba engleză, a luat premiul mare la un important concurs din Seul. Haios și realistic, „Lost in Moldova” câștigă premii importante. De această dată, mini serialul a fost ales „Cel mai bun Serial Web International” la cea de-a VII-a ediție a […] Articolul Serialul „Lost in Moldova” a câștigat premiul mare la Seul – Best International Web Series (Video) apare prima dată în ea.md.