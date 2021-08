Platforma DA solicită amânarea acordării tranșei de 67 milioane de lei pentru Arena Națională

15:20

Actuala guvernare își permite să cheltuie câteva milioane de lei pentru paradă, când nu demult ex-premierul interimar Ciocoi anunța că țara are fondurile de rezervă golite. Nu cred că asemenea cheltuieli sunt justificate, mai ales că recent am trecut prin dezastre naturale, iar țara se află în ascensiune la capitolul infecțiilor noi (la asta voi [...] The post OPINIE// PAS își permite să cheltuie milioane pentru paradă când anunțau că fondurile de rezervă sunt goale appeared first on politics.md.