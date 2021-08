Revoltați de abuzul autorităților

16:10

Preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, a confirmat că şefa cabinetului său este o verişoară a Maiei Sandu. Declarația a fost făcută la un post privat de televiziune. • "Doamna Tatiana Batin, consiliera Dumneavoastră, este verişoara doamnei preşedinte Sandu? - Este. - Nu vedeţi aici conflict de interese? - Cu mine - nu. Ea este un profesionist. Este cabinetul meu de încredere. Este o colegă cu care am muncit ani de zile la partid. Eu am nevoie în cabinetul meu de persoane în care să am încredere...