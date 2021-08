Președintele R. Moldova și premierul României, decorați de președintele Ucrainei

21:00

O nouă creșă-grădiniță a fost inaugurată, astăzi, în satul Măgdăcești din raionul Criuleni al Republicii Moldova. Realizarea acestui obiectiv a fost posibilă datorită sprijinului financiar oferit de Consiliul Local Mioveni, județul Argeș din România, în baza Acordului de Înfrățire existent între cele două localități. Creșa-grădiniță „TIP-PITIC Mioveni" din Măgdăcești are șase săli de clasă, dar și anexe, spații administrative. Astfel, aici vor putea descoperi lumea 120 de copii. Imobilul, inaugurat astăzi, are la bază o clădire ridicată în urmă cu mulți ani, în care a funcționat în trecut, vechea școală din localitate. Potrivit Lubiei Cojocaru, primarul satului Măgdăcești, costul respectivului proiect s-a ridicat la câteva milioane de lei moldovenești, o bună parte din acești bani fiind oferiți de Consiliul Local Mioveni, județul Argeș din România. „Satul Măgdăcești este tânăr, avem cea mai mare natalitate din Republica Moldova. În sat există doar o grădiniță care a fost construită în anul 1986 pentru 160 de copii, iar acum aceasta este frecventată de 300 de micuți. La numeroasele cereri din partea părinților, am înțeles că în sat este nevoie de o creșă-grădiniță. (...) Costul total al proiectului este 13 000 300 lei. Oricât mi-aș fi dorit ca primar, realizarea acestui proiect nu ar fi fost posibilă fără, minunea de la Dumnezeu, înfrățirea satului Măgdăcești cu orașul Mioveni din județul Argeș. La 8 martie 2016 am semnat acordul de înfrățire între cele două primării. Apoi multe am reușit, dar pe 29 martie 2019 am avut o ședință comună între cele două Consilii, unde prin vot unanim am semnat acordul de finanțare pentru construcția acestui edificiu. Datorită acestor oameni am reușit să realizăm obiectivul respectiv. Vreau să mulțumesc tuturor celor ce au contribuit la acest proiect", a declarat Liuba Cojocaru. La rândul său, Ion Georgescu, primarul orașului Mioveni, a dat asigurări că atât el cât și echipa de la Mioveni va susține și alte proiecte în beneficiul locuitorii din Măgdăcești. La evenimentul de inaugurare a grădiniței „TIP-PITIC Mioveni" au participat reprezentanții celor două primării, consilieri locali, reprezentanți ai serviciilor publice, etc. Amintim că România investește necondiționat în educația din Republica Moldova. Astfel, în ultimii șapte ani, Guvernul de la București a finanțat reconstrucția a peste 1000 de instituţii preşcolare din R. Moldova, alocând în acest sens aproape 30 de milioane de euro.