Sociologul Victor Mocanu la 60 de ani. Fiecare om își are destinul în propriile mâini

20:40

Guvernul urmează să avizeze inițiativa legislativă care prevede noi reguli de numire și alegere a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii și a Consiliului Superior al Procurorilor. Documentul urmează să fie aprobat în ședința de joi, 19 august. Deși per general Executivul susține modificările, în aviz sunt mai multe sugestii de îmbunătățire a normelor legale propuse. [...] The post Incompetență la cel mai înalt nivel! Litvinenco-ministru este nemulțumit de un proiect elaborat de Litvinenco-deputat appeared first on politics.md.