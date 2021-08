Ședință festivă la Parlament, consacrată împlinirii a 30 de ani de...

13:50

Mikel Arteta rămâne antrenorul lui Arsenal, în ciuda unui start modest de campionat Mikel Arteta a fost confirmat în postul de antrenor principal al celor de la Arsenal. Arsenal are zero puncte după două runde de campionat şi niciun gol marcat. Formaţia pregătită de Mikel Arteta a pierdut cu Brentford şi Chelsea, iar etapa viitoare are meci cu Manchester City. Cu toate acestea, jurnalistul Fabrizio Romano asigură că momentan, postul antrenorului spaniol nu este în pericol. Arsenal are încredere...