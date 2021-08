IDEP propune declararea autostrăzii Chișinău-Ungheni drept prioritate națională

17:00

Numărul angajaţilor calificaţi din Germania va scădea cu aproape 150.000 anul acesta, iar declinul va fi mult mai dramatic în următorii ani. În aceste condiții, țara are nevoie de aproximativ 400.000 de imigranţi calificaţi pe an, a afirmat, marţi, Detlef Scheele, şeful Oficiului Federal pentru Muncă, scrie digi24.ro. „Pentru mine nu este vorba de azil, […] Articolul Criză în Germania. Țara rămâne fără angajați și are nevoie de sute de mii de imigranți calificați apare prima dată în NordNews.