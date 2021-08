Reacția Sindicatelor la recomandarea CNESP ca personalul nevaccinat din instituțiile educaționale să prezinte, din surse proprii, odată la 14 zile, un test negativ Covid

12:30

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a terminat urmărirea penală și a trimis în instanța de judecată dosarul de învinuire a unui cetățean moldovean, care a contribuit la răpirea fostului judecător ucrainean, Mykola Chaus, în aprilie 2021. Urmărirea penală a fost exercitată, sub conducerea procurorilor PCCOCS, de către ofițerii de urmărire penală ...The post Răpirea ex-judecătorului ucrainean Mykola Chaus: primul dosar trimis în judecată first appeared on Radio Orhei.