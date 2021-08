Acces interzis în scuarul panoramic de la Ciocana

10:30

În acest an evenimentele cu ocazia Hramului Orașului Chișinău vor fi modeste, comparativ cu cele de acum câțiva ani, când centrul orașului era arhiplin de vizitatori. Din cauza pandemiei de COVID-19, dar și numărului în creștere de cazuri noi, în acest an, se va renunța la concerte și târguri de amploare. Despre asta a anunțat edilul Capitalei, Ion Ceban, în cadrul ședinței Primăriei munciipiului Chișinău.