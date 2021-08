Gata cu privatizările și darea în chirie a bunurilor statului la prețuri „de nimic”. A fost modificată legea

13:10

Maia Sandu a recunoscut că purtătoarea de cuvânt a prim-ministrei Natalia Gavrilița este ruda sa, dar a insistat că nu constituie vreun conflict de interese. „Da, ea este rudă cu mine. Este asta conflict de interes? Nu este, pentru că nu eu am angajat-o și nici măcar nu am recomandat-o acolo".