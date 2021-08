Bunurile imobile care constituie patrimoniu cultural naţional nu vor mai putea fi privatizate

17:15

Cecan Roman este Șeful Direcției Tehnologiei Informaționale din cadrul Universității Pedagogice Ion Creangă. În acest interviu, dumnealui ne-a vorbit despre modul în care Direcția Tehnologii Informaționale a contribuit la formarea competențelor IT ale profesorilor, despre instrumentele IT de care dispune UPSC și contribuția lor în timpul pandemiei. Articolul Cecan Roman, Șeful Direcției Tehnologiei Informaționale din UPSC, despre instrumentele IT din cadrul universității și contribuția lor în timpul pandemiei apare prima dată în #diez.