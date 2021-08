Sindicatele din Educație critică decizia CNESP de a le solicita profesorilor să efectueze teste Covid din surse proprii

20:30

Clădirea One World Trade Center a fost lovită de fulger Un fulger a lovit cl[direa One World Trade Center din New. Statele Unite sunt afectate puternic de uraganul Henri, ploaia abundentă din ultimele zile provocând numeroase pagube. Zeci de mii de americani au rămas fără electricitate. Peste 100.000 de locuitori din nord-estul Statelor Unite au rămas fără electricitate duminică după trecerea uraganului Henri, retrogradat apoi în categoria furtunilor tropicale, potrivit unui site specializat, în...