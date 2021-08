VIDEO | Momentul în care un fulger lovește clădirea One World Trade Center din New York

Un fulger a lovit clădirea One World Trade Center din New York. Momentul a fost suprins în timp ce furtuna tropicală Henri se apropia de cel mai populat oraș din SUA, transmite NBC News. Furtuna tropicală Henri, actualizată de la nivelul de uragan de categorie unu, a adus vânt cu viteze de până la 95 de […] Articolul VIDEO | Momentul în care un fulger lovește clădirea One World Trade Center din New York apare prima dată în NewsIN.

