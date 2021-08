314 cazuri de COVID-19, înregistrate în ultimele 24 de ore

08:20

Comisia Națională Extraordinare pentru Sănătate Publică a ajustat cerințele menite să combată răspândirea noului coronavirus, instituind pentru aceasta stare de cod portocaliu.Cerințele înnoite intră în vigoare de azi, 16 august, iar codul portocaliu este in vigoare deja de două zile. Noile măsuri sunt adoptate având în vedere datele statistice în creștere cu...