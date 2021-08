LIVE // Briefing de presă susținut de ministrul Sănătății, Ala Nemerenco, după ședința Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătate Publică din 23 august 2021

11:00

Toate scandalurile în care au fost implicați Ducii de Sussex în ultima perioadă le-au afectat popularitatea. Contul lor oficial de Instagram a pierdut 700 de mii de urmăritori într-un an, potrivit cotidianului britanic The Sun, care citează o analiză făcută de o firmă de specialitate. Au ajuns la 10,1 milioane de fani. Dar dintre aceștia, doar […]