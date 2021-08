Cursul valutar oficial la 23.08.2021

08:20

Prim-ministrul Greciei Kyriakos Mitsotakis a adresat un mesaj de recunoștință țărilor care au trimis ajutoare în lupta cu incendiile devastatoare din această țară, relatează IPN cu referință la postarea Twitter a înaltului demnitar. “În numele poporului grec, vreau să exprim mulțumiri cordiale tuturor țărilor care au trimis ajutoare și resurse... The post Pompierii moldoveni, în luptă cu incendiile din Grecia appeared first on Portal de știri.