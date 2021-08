Record de infectări cu COVID în Vietnam: Oamenii au golit magazinele

06:40

Popularitatea preşedintelui Joe Biden este în scădere, americanii contestând în principal modul în care el a gestionat pandemia şi situaţia economică, potrivit unui sondaj The Associated Press – NORC Center for Public Affairs Research. În iulie, două treimi dintre americani au fost de acord cu măsurile luate de el în contextul pandemiei, însă acum doar […] Articolul Sondaj: Popularitatea preşedintelui american Joe Biden, în scădere apare prima dată în SafeNews.