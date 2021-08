149 de cazuri noi de infecție cu virusul Covid, dintre care 125 în rândul persoanelor nevaccinate

19:10

La un an de la lansarea activității sale, Fundația pentru Educație Financiară „OK” are acum un sediu creativ și inovativ. Aici vor fi organizate training-uri, întâlniri cu partenerii și prietenii Fundației. Inaugurarea sediului a fost un moment mult așteptat, la care au participat conducerea OTP Bank, echipa Fundației și copiii de la prima Tabără OK.