Procuratura Generală s-a adresat forurilor europene pentru a fi analizată compatibilitatea modificărilor propuse de Parlament

15:10

REDACȚIA SINTEZA NU POARTĂ RĂSPUNDERE PENTRU OPINIILE ȘI EDITORIALELE EXPERȚILOR. TEXTUL A FOST PRELUAT INTEGRAL FĂRĂ A SUFERI MODIFICĂRI REDACȚIONALE. Mă aflu de ceva timp in Israel. Niciodată, absolut Niciodată, nu am uitat de țara de unde am venit și cu mândrie le povestesc celor de aici despre țara mea, Republica Moldova. Am urmărit cu […] Articolul OPINIE// Cetățean din diasporă dezamăgit de PAS: Pe zi ce trece devine tot mai grețoasă această schimbare apare prima dată în sinteza.org.