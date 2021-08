FOTO // Un italian şi-a tatuat pe braţ codul QR de la certificatul de vaccinare

09:10

Salima Mazari, una dintre puținele guvernatoare din Afganistan, a fost capturată de talibani, conform informațiilor apărute în The Times of India, citată de Business Insider. Times of India nu a precizat, însă, unde și când a fost capturată Mazari. Nadia Momand, o jurnalistă afgană, a anunțat capturarea guvernatoarei pe Twitter și a cerut eliberarea ei, […] Articolul Femeia guvernator care lupta cu arma în mână cu talibanii, capturată apare prima dată în SafeNews.