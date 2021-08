Astăzi, 376 noi cazuri de infectare, dintre care 324 în rândul persoanelor nevaccinate

09:40

VENIȚI DIN PROFESIA DE… În domeniul biblioteconomiei activez de 6 ani. Am absolvit Colegiului de Arte din orașul Soroca, specialitatea Biblioteconomie şi Asistență Informațională. În 2015, a apărut un loc vacant de bibliotecar la Biblioteca Publică Sătească Rudi, am participat la concurs și în luna mai am fost angajată în calitate de bibliotecar, unde activez […]