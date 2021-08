Inițiativa unui consilier raional din Orhei, copiată de Șor

10:30

Vizita lui Dmitrii Kozak la Chișinău, la scurt timp după învestirea noului Guvern, demonstrează că Moscova vrea să fie prezentă în Republica Moldova, a comentat pentru Radio Chișinău fostul deputat Igor Munteanu. El a amintit că Dmitrii Kozak, care deține funcția de adjunct al administrației prezidențiale de la Kremlin, este un apropiat al lui Vladimir ...The post Igor Munteanu, despre vizita lui Dmitrii Kozak la Chișinău: „Moscova vrea să fugă în fața altor jucători geopolitici pentru ca să fie prezentă în R. Moldova” first appeared on Radio Orhei.