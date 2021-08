COVID-19: Cod Roșu de alertă în sănătate la Bălți și Basarabeasca

22:00

Actorul japonez Sonny Chiba, expert în arte marţiale cu roluri în filme americane precum "Kill Bill" şi "The Fast and the Furious: Tokyo Drift", a murit în urma complicaţiilor asociate COVID-19, la vîrsta de 82 de ani, a anunţat joi agentul său, relatează AFP şi Reuters."Sonny a murit ieri de COVID-19... A fost un prieten extraordinar şi un client formidabil. Un om atît de umil, atent şi priet