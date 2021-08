Un sediul creativ și inspirațional pentru educație financiară (FOTO)

La un an de la lansarea activității sale, Fundația pentru Educație Financiară „OK” are acum un sediu creativ și inovativ. Aici vor fi organizate training-uri, întâlniri cu partenerii și prietenii Fundației. Inaugurarea sediului a fost un moment mult așteptat, la care au participat conducerea OTP Bank, echipa Fundației și copiii de la prima Tabără OK.

