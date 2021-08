Peste 380 de persoane au fost vaccinate în prima zi a maratonului ”Hai la școală în siguranță!”

12:40

Școlile și grădinițele din România vor rămâne deschise cu prezența fizică a elevilor până la pragul de cazuri Covid de 6 la mie în noul an școlar, a anunțat vineri ministrul român al Educației, Sorin Cîmpeanu. În precedentul an școlar, pragul era de 3 cazuri Covid la mia de locuitori, ceea ce înseamnă că în acest an posibilitatea închiderii școlilor va fi mult mai mică. În acest moment, incidența la nivel național este de 0,19 cazuri la mia de locuitori.