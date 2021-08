China a adoptat o nouă lege asupra protecţiei datelor personale pe internet

18:00

Cîntăreața moldoveană, participantă la Concursul Internațional "Eurovision-2021" Natalia Gordienko, pe pagina sa din rețeaua socială, a împărtășit vestea fericită că visul ei s-a împlinit și a făcut cunoștință cu minunata artistă Sofia Mihailovna Rotaru."Dorință pe care am păstrat-o întotdeauna în inimă. Ieri s-a împlinit! Am cunoscut-o pe Sofia Mihailovna Rotaru. Întotdeauna am privit cu admi